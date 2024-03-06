Halk otobüsü devrildi 28 yurttaş yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 yurttaş yaralandı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi varyantında refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ile polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, çoğu üniversite öğrencisi 28 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da kaza yerinde incelemede bulundu.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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