Hakkari’de uyuşturucu operasyonu: 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari’de narkotik madde arama köpeği Rüzgar’ın da katılımıyla bir araçta yapılan aramada, 9 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari’de uyuşturucu operasyonu: 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hakkari Depin Uygulama Noktasında narkotik madde arama köpeği Rüzgar ile bir araçta yapılan aramada, 36 parça halinde toplam daralı ağırlığı 9 kilo 60 gram gelen kristal halde metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanmıştır.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

 
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