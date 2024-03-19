Hakkari'de okullara 'kar' tatili

Hakkari genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Hakkari'de okullara 'kar' tatili

Kentte etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde bulundurularak 19.03.2024 salı günü ilimiz genelinde Yüksek Öğretim Kurumları hariç okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki tüm eğitim öğretim bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Etiketler
Hakkari
Erdoğan'dan atama kararları: Bir ilin Milli Eğitim Müdürü görevden alındı Erdoğan'dan atama kararları: Bir ilin Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Armağan Çağlayan çileden çıktı! Korkusuzca gerçeği haykırdı Armağan Çağlayan çileden çıktı! Korkusuzca gerçeği haykırdı
Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı
Kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı Kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi
Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi Galler Prensesi'nin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi
Zengin olacaklar! Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu
Gökhan Zan'ın ardından Erkan Baş'tan ilk açıklama: Arkadaşlarımıza 'Ben bu seçimi kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmem gerekir’ demiş! "Arkadaşlarımıza 'Ben bu seçimi kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmem gerekir’ demiş!"
MAK Danışmanlık Başkanı Kulat yanıtladı: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında kim önde, İYİ Parti ve DEM seçmeni ne diyor? İstanbul'da kim önde, İYİ Parti ve DEM seçmeni ne diyor?