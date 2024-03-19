Erdoğan'dan atama kararları: Bir ilin Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'i görevden aldı. Yerine Yusuf Tüfekçi getirildi.

Erdoğan'dan atama kararları: Bir ilin Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alındı. Emen'in yerine Rize Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi getirildi.

Devlet Arşivleri Genel Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne ise Rıza Uçan atandı.

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