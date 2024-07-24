Hakkari'de Mayına Basan Çoban Hayatını Kaybetti! Soruşturma Başlatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Doski Vadisi ile İkiyaka Dağları arasında yer alan Kepir Yaylası bölgesinden acı haber geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaylada koyunlarını otlatan Bedrettin Düzen mayına basarak ağır yaralandı. Bölgedeki askeri personel tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine getirilen Düzen, yapılan müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Düzen hayatını kaybetti.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA