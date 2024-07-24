Hakkari'de Mayına Basan Çoban Hayatını Kaybetti! Soruşturma Başlatıldı

Hakkari'de mayına basan çoban hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Hakkari'de Mayına Basan Çoban Hayatını Kaybetti! Soruşturma Başlatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Doski Vadisi ile İkiyaka Dağları arasında yer alan Kepir Yaylası bölgesinden acı haber geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaylada koyunlarını otlatan Bedrettin Düzen mayına basarak ağır yaralandı. Bölgedeki askeri personel tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine getirilen Düzen, yapılan müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Düzen hayatını kaybetti.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hakkari
Son Güncelleme:
Sahilde Korkutan Kaza! 3 Kişi Yaralandı, İnceleme Başlatıldı Sahilde Korkutan Kaza! 3 Kişi Yaralandı, İnceleme Başlatıldı
Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor
Turistlere Esrar Satarken Yakalandı: Evinden Öyle Bir Düzenek Çıktı Ki... Turistlere Esrar Satarken Yakalandı: Evinden Öyle Bir Düzenek Çıktı Ki..
NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia: Çok Sayıda Araç Birbirine Girdi İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia
Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı: Adı Değiştirilecek Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı
Her An Deprem Olabilir! Naci Görür 'En Korktuğumuz Yer' Deyip Uyardı 'Tehlike Kapıda, Her An Deprem Olabilir!
AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti