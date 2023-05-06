Hakim, görevi esnasında bir kişiyi silahla yaraladı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir hakim, görevi esnasında kendisine mukavemette bulunduğunu iddia ettiği kişiyi silahla bacağından vurarak yaraladı.

Son Güncelleme:
Hakim, görevi esnasında bir kişiyi silahla yaraladı

İstanbul Kağıthane'de bir hakim, görevi esnasında kendisine mukavemette bulunduğunu iddia ettiği bir kişiyi, silahla bacağından vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, hakim F.Ö. (39), bir borçlunun evinin değerini tespiti amaçlı keşif görevi için Taşocağı Caddesi'ndeki adrese gitti.

Hakim F.Ö, evde görevini yaptığı sırada, kendisine mukavemette bulunduğu iddiasıyla A.İ.Y'yi (64) bacağından silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.İ.Y'yi ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

A.İ.Y'nin, hastanede polise verdiği ifadesinde olayı neden ve nasıl yaptığını hatırlamadığını belirttiği, oğlunun da babasının zaman zaman sara atağı geçirdiğini söylediği öğrenildi.

Son Güncelleme:
AKP'li başkanı cenazeden kovdular: 'Bu insanların katili sensin' AKP'li başkanı cenazeden kovdular: 'Bu insanların katili sensin'
Kalp krizi geçiren AKP'li belediye başkanı hayatını kaybetti Kalp krizi geçiren AKP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Bıçakları keskinleştirme yolları... Artık bıçaklarınız çok daha iyi kesecek Bıçakları keskinleştirme yolları... Artık bıçaklarınız çok daha iyi kesecek
Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor! Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor!
Meral Akşener, ekonomide görev alacak iki ismi açıkladı: 'Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştum...' Meral Akşener, ekonomide görev alacak iki ismi açıkladı: 'Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştum...'
Valilik talimatı: 'Erdoğan gelecek, 3 personeli şoför olarak belirleyip ivedilikle gönderin' Valilik talimatı: 'Erdoğan gelecek, 3 personeli şoför olarak belirleyip ivedilikle gönderin'
ÇOK OKUNANLAR
Uzman isimden 10 günlük hava durumu uyarısı: 'Tedbirinizi alın' Uzman isimden 10 günlük hava durumu uyarısı: 'Tedbirinizi alın'
Araba alacak milyonları ilgilendiriyor: Yeni dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı Araba alacak milyonları ilgilendiriyor: Yeni dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı
Buzdolabına konulduğu anda zehre dönüşüyor! Asla ağzınıza bile sürmeyin Buzdolabına konulduğu anda zehre dönüşüyor! Asla ağzınıza bile sürmeyin
Meral Akşener, ekonomide görev alacak iki ismi açıkladı: 'Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştum...' Meral Akşener, ekonomide görev alacak iki ismi açıkladı: 'Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştum...'
Valilik talimatı: 'Erdoğan gelecek, 3 personeli şoför olarak belirleyip ivedilikle gönderin' Valilik talimatı: 'Erdoğan gelecek, 3 personeli şoför olarak belirleyip ivedilikle gönderin'