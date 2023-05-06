AKP'li başkanı cenazeden kovdular: 'Bu insanların katili sensin'

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait midibüsün Akçaabat ilçesinde yaptığı kazada yaşamını yitirenler bugün son yolculuklarına uğurlandı. Kazada yakınlarını kaybedenler, cenaze törenine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na tepki gösterdi.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait midibüsün Akçaabat ilçesinde yaptığı kazada yaşamını yitirenler bugün son yolculuklarına uğurlandı. Kazada yakınlarını kaybedenler, cenaze törenine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na tepki gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait 61 K 737 plakalı yolcu midibüsü, Akçaabat’ın Dörtyol Mahallesi kavşağında dün akşam saatlerinde kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada hayatını kaybeden Fadime Akgün, Azra Akgün, Ayşe Zengin ve Yusuf Değermenci, bugün ikindi namazına müteakip Akpınar Mahallesi’ndeki Merkez İlköğretim Okulu önünde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, "Buradan defol, seni burada istemiyoruz" diyerek Zorluoğlu’na tepki gösterdi. 

Tepkilerle karşılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, cenaze töreninde ön safta yer almadı, arka safta cenaze namazını kıldı.

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