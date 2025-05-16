Hakan Fidan'dan İstanbul'daki Barış Zirvesine İlişkin Mesaj: Dünya Barışı İçin Önemli Bir Gün'

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da devam eden müzakerelerde Türkiye heyetinin içinde yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, takas anlaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

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Hakan Fidan'dan İstanbul'daki Barış Zirvesine İlişkin Mesaj: Dünya Barışı İçin Önemli Bir Gün'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da 3 yıl sonra Rusya ve Ukrayna'nın yüzyüze gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Fidan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü. Yoğun diplomatik çabalar sonucunda, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirdiler. Toplantının neticesinde, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştılar. Ayrıca ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kaldılar. Taraflar tekrar bir araya gelmek konusunda da prensipte anlaştılar. Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz"

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Kaynak: Haber Merkezi

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