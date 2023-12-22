Hakan Fidan Ürdünlü mevkiidaşıyla görüştü

Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Gazze'deki son gelişmeler üzerine konuştu. Görüşmede başka meseleler hakkında görüş alışverişi yapıldığı da kaydedildi.

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Hakan Fidan Ürdünlü mevkiidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ürdünlü mevkiidaşı Safedi ile telefonda görüştü.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde müzakereleri devam eden karar tasarısı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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