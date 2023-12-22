AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı: Fırtına geliyor!

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul için fırtına uyarısında bulunarak vatandaşlara tedbirli olun çağrısında bulundu.

AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı: Fırtına geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenip kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

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