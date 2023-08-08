Hakan Atilla’dan İçişleri Bakanlığı’na "pasaport" davası

Mayıs ayında yurt dışına çıkarken pasaportuna el konan eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla karara karşı İçişleri Bakanlığı'na dava açtı.

Hakan Atilla’dan İçişleri Bakanlığı’na "pasaport" davası

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, pasaportunun el konulması kararına karşı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

Atilla, 1 Mayıs’ta yurt dışına çıkış yaparken pasaportuna el konulduğunu duyurmuştu. Atilla’nın pasaportuna el konulmasının üzerinden üç ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen kendisine olayın gerekçesinin ne olduğu bildirilmedi.

10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre; Atilla, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

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Hakan Atilla İçişleri Bakanlığı
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