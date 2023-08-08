Gültan Kışanak'a ablasının cenazesine katılması için izin verildi

Ablası vefat eden tutuklu Kürt siyasetçi Gültan Kışanak'a, cenazeye katılması için izin verildi. Cenaze töreni yarın Elazığ'da düzenlenecek.

Gültan Kışanak'a ablasının cenazesine katılması için izin verildi

Tutuklu bulunan Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak'a ablası Zeynep Özer'in cenazesine katılması için izin verildi.

Kışanak'ın ablası Zeynep Özer, böbrek yetmezliğinden dolayı bir süredir tedavi gördüğü Elazığ'daki hastanede vefat etti. Avukatları Kışanak'ın cenazeye katılması için başvurdu.

Artı Gerçek'ten Rojhat Abi'ye konuşan eski Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Kışanak'a yarın Elazığ'ın Sün Köyü'nde düzenlenecek cenaze törenine katılması için izin verildiğini belirtti.

Kandıra Cezaevi'nde 30 Ekim 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Gültan Kışanak, 7 Ağustos 2021'de de babasının cenazesine katılmıştı.

Gültan Kışanak, cezaevindeyken izinle katıldığı babasının cenaze töreninden sonra abisi Cumali Özer'i de kaybetmişti.

KOBANİ DAVASINDA MAZERET BİLDİRMEK İSTEYEN KIŞANAK'IN MİKRAFONU KESİLMİŞTİ

Pazartesi günü görülen Kobanê duruşmasına SEGBİS yöntemi ile bağlanan Gültan Kışanak, ablasının hastalığı nedeniyle mahkemeye mazeret bildirmek istedi. Ancak mahkeme heyeti, ablasının hasta olmasına dair bir mazeretinin olup olmadığı yönünde beyanda bulunmadığını belirterek sözünü kesti. Heyet daha sonrasında ise SEGBİS bağlantısını kapatarak Kışanak’ın beyanda bulunmasını engelledi

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