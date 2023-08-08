Marmaray'da raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı

Marmaray istasyonunda tren yaklaşırken raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı. Makinist raylardaki kişiyi fark ederek treni durdurdu, güvenlik görevlileri platforma çıkardı.

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Marmaray'da raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı

Marmaray'ın Üsküdar İstasyonu'nda raylarda yürüyen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu kişi raylardan alındı.

Öğle saatlerinde Marmaray'ın Üsküdar istasyonu Halkalı istikametinde, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, tren istasyona doğru ilerlediği sırada raylara atladı.

Raylarda yürümeye başlayan kişiyi gören makinist treni durdurdu.

Güvenlik görevlisinin müdahalesiyle şüpheli rayların olduğu yerden alındı ve seferler normale döndü.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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