Hakan Atilla'dan enflasyon paylaşımı: Merkez Bankası, enflasyon ile ağır çekimde mücadele ediyor

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Merkez Bankası'nın enflasyon politikalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Instagram'dan paylaştığı videosuyla konuyu mizahla ele alan Atilla, "Merkez Bankası, enflasyon ile ağır çekimde mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

Atilla, bir diğer paylaşımında ise, "İktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasiler sebeptir, enflasyon sonuç" dedi.

Halkbank Davası'nda ABD'de yargılanan ve hapis yatan Atilla tahliyesinin ardından Türkiye'ye dönüşünde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından karşılanmıştı. Atilla, dönüşünün ardından Borsa İstanbul'un başına getirilmişti.