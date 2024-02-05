Hafize Gaye Erkan, Twitter biyografisini güncelledi

Cuma günü Merkez Bankası başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan, Twitter (X) hesabında değişiklik yaptı. Erkan, hesabına 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı' ifadesini güncellerken yeni başkan Fatih Karahan'da görevini Twitter'ına ekledi.

Hafize Gaye Erkan, Twitter biyografisini güncelledi

Hafize Gaye Erkan, cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığından istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Erkan'ın yerine yardımcısı Fatih Karahan getirildi.

Bu gelişmelerin ardından Hafize Gaye Erkan, Twitter hesabında değişikliğe gitti. Erkan, sosyal medya hesabını "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı" olarak güncelledi.

Hafize Gaye Erkan, Twitter biyografisini güncelledi - Resim : 1

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan ise Twitter hesabına "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı | Former Governor of Central Bank of the Republic of Türkiye” ifadelerini ekledi.

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