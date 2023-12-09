Hafize Gaye Erkan, Forbes listesinde

Forbes, kariyerinde yükselişte olan ve etkilerini artıran kadınları belirledi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, '2024'te takip edilmesi gereken kadınlar' listesinde yer aldı.

Hafize Gaye Erkan, Forbes listesinde

Dünyanın en prestijli ekonomi dergisi Forbes, "2024 takip edilmesi gereken kadınlar" listesini hazırladı. Listede Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yer aldı.

Dergide Erkan ile ilgili yer alan değerlendirmede şunlar kaydedildi:

"Hafize Gaye Erkan, bu yıl Türkiye'de merkez bankası başkanlığına seçilerek bir ilke imza attı. Erkan, Türkiye'de bu göreve gelen ilk kadın oldu. Ayrıca yüksek enflasyon eğilimlerinin ülke üzerinde de ekonomik baskı yarattığı bir dönemde bu görevi üstlendi. Eski Goldman Sachs bankacısı olan Erkan, tüketici ve yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini yeniden tesis etmekle görevlendirildi."

Bir şirket daha iflas başvurusu yaptı - 30 yıldır hizmet veriyordu Bir şirket daha iflas başvurusu yaptı - 30 yıldır hizmet veriyordu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü CHP Genel Başkanı Özgür Özel Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü
Kedi sahibi olmayla şizofreni arasındaki bağlantı! Kedi sahibi olmayla şizofreni arasındaki bağlantı!
Uzun bir süredir sevenleri merak ediyordu - Meltem Cumbul'dan iyi haber Uzun bir süredir sevenleri merak ediyordu - Meltem Cumbul'dan iyi haber
ÇOK OKUNANLAR
Kasım ayının en iyi 10 Türk dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı Kasım ayının en iyi 10 Türk dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı
Emekli maaşlarına üç formüllü zam planı: 7.500 lira alan herkesi ilgilendiriyor Emekli maaşlarına üç formüllü zam planı: 7.500 lira alan herkesi ilgilendiriyor
Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, piyasalardaki endişenin kaynağını açıkladı: Dolar neden yükseliyor? Dolar neden yükseliyor?
Uzmanı açıkladı; AKP'nin emeklilik oyunu: Emekli maaşlarına yansımayacak! AKP'nin emeklilik oyunu: Maaşlara yansımayacak!
196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste! 196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste!