Hafize Gaye Erkan, Forbes listesinde

Dünyanın en prestijli ekonomi dergisi Forbes, "2024 takip edilmesi gereken kadınlar" listesini hazırladı. Listede Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yer aldı.

Dergide Erkan ile ilgili yer alan değerlendirmede şunlar kaydedildi:

"Hafize Gaye Erkan, bu yıl Türkiye'de merkez bankası başkanlığına seçilerek bir ilke imza attı. Erkan, Türkiye'de bu göreve gelen ilk kadın oldu. Ayrıca yüksek enflasyon eğilimlerinin ülke üzerinde de ekonomik baskı yarattığı bir dönemde bu görevi üstlendi. Eski Goldman Sachs bankacısı olan Erkan, tüketici ve yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini yeniden tesis etmekle görevlendirildi."