Had bildirdikçe 'şahlanan' ticaret hacmi... İktidara yakın yazar Erdoğan'ın Davos'ta 'Siyonist İsrail Devleti'ne haddini bildirdiğini yazdı...

İsrail’in Gazze’ye insanlık dışı müdahalesi sürerken, iktidara yakın Yeni Akit’in yazarı Sinan Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsviçre'nin Davos kasabasında 29 Ocak 2009'da Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli" başlıklı paneldeki çıkışını hatırlatarak, “Erdoğan’ın Siyonist İsrail Devletine haddini bildirmesi insanlık tarihinin dönüm noktası olmuştur” diye yazdı.

Geçen gün 500’ü aşkın kişinin hastane saldırısının ardından bu satırları yazan Burhan, bir de “Erdoğan’ın bu sesi gün gelip ete kemiğe bürünecek ve Siyonist rejim çökecektir” ifadelerini kullandı.

BURHAN’IN İSRAİL VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNDEN HABERİ VAR MI?

İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırıma varan saldırıları sürerken, iktidar "İsrail ile anlaşmaları iptal edin" çağrılarına kulak tıkadı.

AKP yanlıları Erdoğan’ın Davos çıkışıyla böbürlenirken, 2002 yılında 1.41 milyar dolar olan ticaret hacmi 2022’de 8.91 milyar dolara kadar çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) özel ticaret sistemi verilerine göre AKP iktidarının başladığı 2002 yılında Türkiye’nin İsrail’e ihracatı 861.4 milyon dolar; İsrail’den ithalatı ise 544.5 milyon dolar idi. 2022’de ihracat 6.74 milyar dolara yükselirken ithalat da 2.17 milyar dolara çıktı. Ticaret hacmi de 1.41 milyar dolardan 8.91 milyar dolara ulaştı. Buna göre ticaret hacmi son 20 senede yüzde 532 artış gösterdi.

Erdoğan, gazetecilerle yaptığı bir uçak sohbetinde de İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarımı konusunda adım atılacağı mesajını vererek "Temennim odur ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Bu anlaşmanın da yakın zamanda imzalanması bekleniyordu ancak Netanyahu’nun Türkiye ziyaretinin ertelenmesiyle askıya alındı