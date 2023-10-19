Bursa'da 45 gündür kayıptı, Müge Anlı'da aranıyordu: Ölü olarak bulundu!

Bursa İznik’te yaşayan Nevrigül Alan (22), 45 gündür kayıp olarak aranıyordu. Gemlik ilçesinde bir zeytinlikte ölü olarak bulunan Alan, Müge Anlı'nın programında canlı yayında gündeme taşınmıştı.

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Bursa İznik’te yaşayan Nevrigül Alan (22), 45 gün önce Gemlik'te babasının yanına gitmek için evden ayrıldı.

Çocuklarını almak için babasının evinden ayrılan kadından bir daha haber alınamadı.

CESET İHBARI YAPILDI

Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler Nevrigül Alan’ı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken Gemlik Umurbey Mahallesi'nde çevredeki bir tarla sahibi tarafından polise zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi.

Bursa'da 45 gündür kayıptı, Müge Anlı'da aranıyordu: Ölü olarak bulundu! - Resim : 1

ALAN'A AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler cesedin 45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’a ait olduğunu belirledi. Genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA ARANDI

Öte yandan Nevrigül Alan’ın bir süre önce kayıp olduğu için canlı yayında Müge Anlı'nın programlarına konu olduğu öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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