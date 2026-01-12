'Güvercin Oteli'nde Facia! 150 Kuş Alevlerin Arasında Can Verdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında ‘Güvercin Oteli’ diye adlandırılan kuşların beslendiği alanda yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan yaklaşık 150 güvercin öldü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında, ‘Güvercin Oteli’ olarak da adlandırılan kuşların bakıldığı bölümde sabah saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü.

150 GÜVERCİN ÖLDÜ

Yangında, içeride bulunan yaklaşık 150 güvercin öldü. Katta büyük çapta hasar meydana geldi. Yangını fark edip itfaiyeye haber veren Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir, "Mahallemde bulunan kuş otelinde yangın çıktı. 150'ye yakın kuş öldü. Onlar da Allah'ın kullarıdır" dedi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

