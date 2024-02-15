Günlerdir haber alınamayan genç kız, toprağa gömülü halde bulundu

4 gündür haber alınamayan İpek Akgül'ün öldürülerek gömüldüğü belirlendi. Suçunu itiraf eden zanlı, Akgül'ü gömdüğü yeri tarif etti.

Günlerdir haber alınamayan genç kız, toprağa gömülü halde bulundu

Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kadının öldürülerek gömüldüğü belirlendi.
Dün polisi arayan Yaşar B., 18 yaşındaki İpek Akgül'ü öldürdüğünü itiraf ederek cesedi Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde bir portakal bahçesinin yakınına gömdüğünü söyledi.

Şüpheliyi gözaltına alan polis, Yaşar B.'nin tarif ettiği bölgede, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Akgül'ün cesedine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akgül'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Anne Sihan Akgül, teşhis için gittiği Adana Adli Tıp Kurumu'nun önünde Manisa'da yaşadıklarını ve kızının kısa bir süre önce Adana'ya akrabalarının yanına geldiğini söyledi.

"KURBAN OLURUM ONA"

Son görüşmelerinde kızının kendisinden evdeki ayısını istediği ve ondan sonra 4 gün çocuğundan haber alamadığını anlatan anne Akgül, "Kızım Sevgililer Günü'nden önce öldürüldü. Bu benim kızımın ayısı. Ben ona getirdim, kurban olurum ona. İpek, kızım bak sana ayını getirdim" diyerek gözyaşı döktü.

Akgül'ün cenazesinin, yarın merkez Seyhan ilçesi Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Yaşar B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Günlerdir haber alınamayan genç kız, toprağa gömülü halde bulundu - Resim : 1

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