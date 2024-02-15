AKOM'dan İstanbul'un o ilçelerine uyarı! Cumaya kadar sürecek

AKOM, İstanbul'un kuzey ilçeleri için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. AKOM'un açıklamasına göre, kuzey ilçelerinde saatte 20 ila 50 kilometre arasında değişen hızda esen şiddetli rüzgar etkili olacağı bildirildi.

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AKOM'dan İstanbul'un o ilçelerine uyarı! Cumaya kadar sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un meteorolojik değerlendirmesinde İstanbul’un kuzey ilçelerinde saatte 20 ila 50 kilometre arasında değişen hızda esen şiddetli rüzgar etkili olacağı açıklandı.

Şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışın etkili olması beklenirken yağışların 16 Şubat Cuma gününe kadar devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

İstanbul’da hava sıcaklıkları 7 derece civarında seyrederken aralıklı sağanak yağmur geçişleri yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre 20 ila 50 kilometre arasında esen kuzey yönlü rüzgar, özellikle kuzey ilçelerde etkili olacak. Rüzgarla birlikte Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde şiddetli yağışların yaşanabileceği tahmin ediliyor. Şehir geneline gün boyu metrekareye düşecek yağmurun 15-35 kilogram arasında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Etkili yağışların 16 Şubat cuma günü öğle saatlerinden sonra zayıflaması beklenirken, sıcaklıkların hafta boyunca 5-8 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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