Günlerdir Aranan Epilepsi Hastası Yolda Yürürken Bulundu

Bursa'da kaybolan 58 yaşındaki epilepsi hastası Kadir Çamurcu, 3 gün sonra vatandaşlar tarafından sağ salim bulundu. Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde görülen Çamurcu, ailesine teslim edildi.

Günlerdir Aranan Epilepsi Hastası Yolda Yürürken Bulundu

Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde 3 gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen epilepsi hastası Kadir Çamurcu'ya ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

Yakınlarının fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı Çamurcu'yu Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde gören vatandaşlar aileye ulaştı. Çamurcu'yu belirtilen adreste sağ salim bulan yakınları, kendilerine yardımcı olan vatandaşlara teşekkür etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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