Güneşi Görenler Sahile Koştu

Muğla'nın Datça ilçesinde Pazar günü güneşli havayı gören vatandaşlar, güneşin tadını çıkarmak için sahilleri doldurdu.

Güneşi Görenler Sahile Koştu

Muğla'nın önemli turizm noktalarından olan Datça ilçesinde hafta sonu kendini gösteren güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, zaman geçirmek için sahilleri tercih etti.

Hava sıcaklığının 14 derece olduğu ilçede, bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, bazıları güzel havada balık tutmayı tercih etti.

Kafelerde çay ve kahve içen vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, özellikle öğle saatlerinden itibaren sahil bandında yoğunluk oluştu. Tatili değerlendiren öğrenciler de aileleriyle birlikte dolaştı.

Güneşi Görenler Sahile Koştu - Resim : 1

Kaynak: İHA

Etiketler
Muğla Datça Güneş
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
Futbol Maçında Tansiyon Yükseldi, Goller Değil Yumruklar Yarıştı Futbol Maçında Tansiyon Yükseldi, Goller Değil Yumruklar Yarıştı
Yemeksepeti’nin 2024 Raporunda Çarpıcı Sonuç, Tadına Doyamadı 1 Yılda Bin 602 Sipariş Verdi Tadına Doyamadı, 1 Yılda Bin 602 Sipariş Verdi
ÇOK OKUNANLAR
ATM, FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Artık Zorunlu Olacak! 1 Mart İtibarıyla Başlıyor ATM, FAST, EFT, Havale... Artık Hepsinde Zorunlu Olacak
Altın Alırken En Çok Karşılaşılan 9 Dolandırıcılık Yöntemi 9'u Listeye Girdi! Dolandırıcılardan 'Pes' Dedirten Yöntemler
Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf! '4 Bölümlük...'Diyerek Açıkladı Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf
AKP'de Geri Sayım Başladı... Kulislerden Flaş İddia: Berat Albayrak Kabineye Geri mi Dönüyor? Berat Albayrak İçin Geri Sayım Başladı mı?
Çarpıcı 'Mansur Yavaş' İddiası: Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak 'Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak'