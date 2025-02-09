Güneşi Görenler Sahile Koştu

Muğla'nın önemli turizm noktalarından olan Datça ilçesinde hafta sonu kendini gösteren güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, zaman geçirmek için sahilleri tercih etti.

Hava sıcaklığının 14 derece olduğu ilçede, bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, bazıları güzel havada balık tutmayı tercih etti.

Kafelerde çay ve kahve içen vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, özellikle öğle saatlerinden itibaren sahil bandında yoğunluk oluştu. Tatili değerlendiren öğrenciler de aileleriyle birlikte dolaştı.

Kaynak: İHA