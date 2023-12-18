Gümüşhane’de art arda depremler! 17 deprem kayıtlara geçti

AFAD verilerine göre merkez üssü Kelkit ilçesi olan depremler saat 22.05’te başladı. Düşük büyüklüklerde bu saate kadar 17 deprem kayıtlara geçerken 4,3 büyüklüğündeki deprem tüm ilde hissedildi.

Merkez üssü ilçeye bağlı Yeşilyurt ve Çimenli köyleri olan deprem saat 01.15 sıralarında gerçekleşti. Yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kısa sürmesine rağmen birçok vatandaşın uykusundan uyanmasına neden oldu.

Kısa süren sarsıntı kent merkezinde Harşit Çayı kenarındaki apartmanlar başta olmak üzere yüksek binaların birçoğunda hissedildi. Üniversite bölgesinde yer alan yurtlarda kalan öğrencilerin panikle bahçelere indiği görüntülere yansıdı.

Vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden olan depremler ufak büyüklüklerde devam ederken il genelinde deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmediği öğrenildi.

Vali Alper Tanrısever, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gümüşhane Kelkit merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yoktur. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun.”

Kaynak: İHA