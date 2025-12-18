Gülşah Durbay'ın Yerine Kim Seçilecek? AK Parti ve MHP'den 'Şehzadeler' Kararı

Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yeni başkanın yarın seçilmesi bekleniyor. AK Parti ve MHP ise aday çıkarmama kararı aldı.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık'ta rutin tedavisi için gittiği Manisa Şehir Hastanesi'nde kan değerindeki değişiklik nedeniyle yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan Durbay'da, çoklu organ yetmezliği ortaya çıktı. Son olarak entübe edilerek solunum cihazına bağlanan Durbay, 13 Aralık'ta hayatını kaybetti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YARIN

Durbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Valiliği tarafından belediyeye gönderilen yazı ile Şehzadeler Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belirlemek üzere olağanüstü toplanması kararlaştırıldı. Olağanüstü toplantı, yarın saat 16.30'da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak.

YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Toplantıda belediye meclis üyeleri arasından yeni belediye başkanı seçilecek. 31 kişilik Şehzadeler Belediye Meclisi'nde 18 CHP, 5 AK Parti, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız üye bulunuyor.

AK PARTİ VE MHP ADAY ÇIKARMAYACAK

Diğer yandan AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, belediye başkanlığı seçimi için aday çıkarmayacaklarını duyurdu.

Kaynak: DHA

