CHP'li Belediye Başkanından Acı Haber: Gülşah Durbay Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören 37 yaşındaki Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti.

2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konmuştu. Durbay, 10 günlük yoğun bakım sürecinin sonunda entübe edilmişti.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Şehzadeler Belediyesi, Gülşah Durbay'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yayımladı. Cenaze programıyla ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ACIMIZ TARİFSİZ…

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler’e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır.

SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ GÜLŞAH DURBAY!"

Kaynak: Haber Merkezi