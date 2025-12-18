Çorlu'da Göz Gözü Görmüyor! Eğitim Uçuşları İptal

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Çorlu'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü ilçede, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı noktalarda önlem aldı, trafikteki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

