Türkiye'de giderek artan boşanma sayıları ile birlikte dava masrafları da katlanmaya başladı. Çiftler, boşanma sürecinde on binlerce lirayı bulan masrafları karşılamak için artık kredi çekiyor.

Masraflar 150 Bin Lirayı Aşınca... Türkiye'de 'Krediyle Boşanma' Dönemi
Türkiye’de boşanma davaları hem sayıca hem maliyet açısından hızla artıyor. Yalnızca mahkeme masrafları binlerce lirayı bulurken, avukatlık ücretleri anlaşmalı ve çekişmeli davalarda ciddi farklar yaratıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin kişi boşanırken, adliyelerde en yoğun dosyalar arasında boşanma davaları ilk sıralarda yer alıyor.

150 BİN LİRAYI DA AŞIYOR

Güncel verilere göre bir boşanma davasının yalnızca mahkeme masrafları ortalama 4 bin liraya ulaşıyor. Anlaşmalı boşanmalarda avukat ücretleri 50 bin liradan başlarken, çekişmeli davalarda bu rakam 150 bin lirayı aşabiliyor.

BOŞANMAK İÇİN İHTİYAÇ KREDİSİ

Sürecin uzaması, bilirkişi raporları ve ek duruşmalar da boşanmanın ekonomik yükünü daha da artırıyor. Birçok kişi ayrılık sürecini finanse edebilmek için kredi kullanmak zorunda kalıyor.

Nafaka, velayet, mal paylaşımı ve tazminat taleplerinin eklenmesiyle toplam maliyetin üst sınırı neredeyse ortadan kalkıyor.

EN ÇOK BOŞANMA İSTANBUL'DA

Öte yandan Divorce Ajansı verilerine göre Türkiye’de boşanma oranı 2,1 olarak ölçülürken, boşanmanın en sık görüldüğü şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, Hakkari, Şırnak ve Muş gibi illerde oranlar daha düşük seviyelerde seyretti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

