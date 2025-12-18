GAİN Medya Soruşturması Genişliyor! Sunucu Okan Karacan Gözaltına Alındı

Anahat Holding bünyesinde faaliyet gösteren GAİN Medya'ya yönelik operasyonda sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, Anahat Holding çatısı altındaki, aralarında Gain Medya'nın da bulunduğu şirketlere 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yasa dışı bahis' ve 'suç gelirlerinin aklanması' suçlamalarıyla düzenlenen operasyon kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Anahat Holding bünyesinde bulunan Gain Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yasa dışı bahis' ve 'suç gelirlerinin aklanması' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti.

Holding ve şirket yetkilisi Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alınmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada; MASAK raporları, bilirkişi raporları, gizli tanık beyanları, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmalarında yapılan tespitler sonucunda para hareketlerinin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulanmıştı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulurken holdinge bağlı yedi şirkete de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı.

