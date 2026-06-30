Gülistan Doku Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Umut Altaş İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD'de tutuklanan Umut Altaş'ın ilk duruşma görüldü. Yargıç, Altaş'ın avukatının davaya yeni müdahil olması nedeniyle ek süre talebini kabul etti.

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Gülistan Doku Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Umut Altaş İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı
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Tunceli'de okuyan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'den iadesi istenen Umut Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi için ilk duruşması çevrim içi olarak görüldü.

Yargıç Adam Panopoulos, Altaş'ın avukatının davaya yeni müdahil olduğunu belirterek konuya hazırlanmak için ek süre istemesi üzerine erteleme kararı verdi.

SONRAKİ DURUŞMA 21 TEMMUZ'DA

Tutuklu yargılanan Altaş'ın da turuncu mahkum elbisesiyle hazır bulunduğu duruşma Panopoulos tarafından 21 Temmuz'a ertelendi. Panopoulos ayrıca, bugünkü davanın normalde, Altaş'ın daha önce yaptığı sığınma başvurusu ile ilgili bir "bireysel duruşma" için kararlaştırıldığını belirterek, "İster değiştirilmiş bir başvuru olsun, ister başka bir yasal koruma talebi olsun, bunların hepsinin 17 Temmuz 2026 tarihine kadar dosyalanmış olması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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