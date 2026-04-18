Gülistan Doku Soruşturması: Eski Valinin Oğlu Mustafa Türkay Sonel Tutuklandı, İşte Adliyedeki Görüntüleri

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku Soruşturması: Eski Valinin Oğlu Mustafa Türkay Sonel Tutuklandı, İşte Adliyedeki Görüntüleri
Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Türkay Sonel'in tutuklanma gerekçesi 'kasten öldürme.' Böylece soruşturmada tutuklama sayısı 10'a yükseldi.

Öte yandan dün soruşturma çerçevesinde Bursa'da gözaltına alınan dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir'in de ilerleyen sürelerde savcılığa sevkinin sağlanacağı öğrenildi. ABD'de de bulunan yakalama kararı çıkartılan Umut Altaş'ın ise kırmız bülten işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada tv100 Sonel'in adliyedeki son görüntülerine ulaştı.

Gülistan Doku Soruşturması: Eski Valinin Oğlu Mustafa Türkay Sonel Tutuklandı, İşte Adliyedeki Görüntüleri - Resim : 1

Gülistan Doku Soruşturması: Eski Valinin Oğlu Mustafa Türkay Sonel Tutuklandı, İşte Adliyedeki Görüntüleri - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin Y., Cemile Y., Zeinal A., Erdoğan E., Gökhan E., Şükrü E., Ferhat G., Celal A., Nurşen A., tutuklanırken Uğurcan A., Süleyman Ö. ve Savaş G. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

