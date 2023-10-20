Güle de zam geldi

Ekonominin kötü gidişatıyla her şeye gelen zamlar çiçekleri de vurdu. Isparta'da gül çiçeğinin kilo fiyatı yüzde 100'ün üzerinde zamlandı. Önceden 24 lira 25 kuruş olan gül çiçeği şimdi 51 lira olarak üreticiden alınacak.

Güle de zam geldi

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden (GÜLBİRLİK) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu kararıyla daha önce alımı 24 lira 25 kuruş olan gül çiçeğinin kilogram fiyatı, yüzde 100’ün üzerinde artırıldı.

Daha önce üreticiye kilogram başına 20 lira peşin ödeme yapan GÜLBİRLİK, kesintilerden sonra üreticiye 30 liralık fiyat farkını, gelecek hafta içerisinde kooperatifler aracılığıyla ödemeye başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik, bu yıl yaklaşık 50 gün süren gül çiçeği alım kampanyası sonundaki rekoltenin, olumsuz hava şartları nedeniyle 10 bin ton civarında gerçekleştiğini bildirdi.

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