Fitch'ten Türk bankaları için iyimser analiz

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörüne dair kritik analizlerde bulundu. Yılın ikinci yarısında marjların yüksek kredi faizleri ve TÜFE endeksli tahvil getirileri sebebiyle hafif bir toparlanma sergileyebileceğini öngördü.

Fitch'ten Türk bankaları için iyimser analiz

Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch, 2023 yılının ikinci yarısında Türk bankacılığında marjların hafif toparlama kaydedeceğini öngördü.

Reuters'ın haberine göre, Kredi derecelendirme kuruluşu yılın ikinci yarısında KKM’deki kademeli azalışlara bağlı olarak Döviz mevduat paylarında ciddi bir yükseliş beklemiyor.

Raporda, “CET1 rasyoları genel olarak yeterli kalmayı sürdürüyor” değerlendirmesi yapıldı.

Fitch 2023 2. çeyrekte regülasyonların bankacılık kredi büyümesini etkilediğini belirterek yılın ikinci yarısında bu büyümenin düşük kalmaya devam edeceğini öngördü.

Fitch’in Datawatch raporu Türk bankacılık sektörü aktiflerinin yüzde 83’ünü temsil eden 13 bankayı kapsıyor.

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