Gülben Ergen'den Narin Güran Paylaşımı

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölüm haberi tüm Türkiye’yi sarstı. Narin cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturmada savcılık Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından, Narin’in ailesine tepki gösterdi.

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Gülben Ergen'den Narin Güran Paylaşımı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Cinayeti başından beri takip eden ünlü şarkıcı Gülben Ergen’den bir paylaşım daha geldi. Narin’in ailesiyle ilgili paylaşım yapan Ergen şunları söyledi:

"Beni doğup büyüdüğüm evimde Annem Amcam Ağabeyim ve Komşumuz boğarak öldürdüler. Nefesimi kestiler. Yengelerim ve tüm akrabalarım yardım etti. Çırpındım dinlemediler canımı aldılar. Hakkımı arayın."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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