Kop Dağı Geçidi'nde Buzlanma Oldu

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kop Dağı Geçidi'nde Buzlanma Oldu

Bayburt'tun yüksek kesimlerinde etkisini aralıklı sürdüren kar yağışı ile soğuk hava, Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmaya neden oldu.

Buzlanmaya bağlı olarak, özellikle ağır tonajlı araçların zor anlar yaşadığı Kop Dağı Geçidi'nde, can ve mal kaybı yaşanmaması için tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sürücülere uyarıda bulunuyor.

Karayolları ekiplerinin buzlanmanın yaşandığı alanlarda tuzlama yaptığı güzergahta, trafik polisleri ulaşım güvenliği için kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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