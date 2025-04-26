Gülben Ergen’den Elazığ’da Çocuklar İçin Yeni Anaokulu

Cumhuriyet Mahallesi'nde Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine inşa edilen 2 derslikli 'Çocuklar Gülsün Diye Sevgi Yıldız Anaokulu'nun açılışı için tören gerçekleştirildi.

Törene katılan Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve hayırseverlerin iş birliğiyle ortaya çıkan bu projeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

DEPREMDE VERDİKLERİ SÖZÜ HATIRLATTI

Yazıcı, çocukların eğitim yolculuğuna anne baba sevgisiyle başladığını, öğretmenlerin rehberliğinde ise geleceğe yön verdiklerini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ise yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin çocukların kişilik gelişiminde büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Dernek Başkanı Gülben Ergen de açılışta yaptığı konuşmada, 57'nci anaokullarını Baskil'de açmanın gururunu yaşadıklarını aktardı. 6 Şubat 2023'teki depremi unutmadıklarını belirten Ergen, deprem bölgelerine 11 anaokulu açma sözü verdiklerini ve bu hedefin üzerine çıkarak 15 okul açtıklarını söyledi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Tören sonrası sınıflar gezildi

Kaynak: AA-DHA