Gram, Çeyrek ve Yarım Altında Günün İlk Rakamları
Yeni haftanın ilk gününde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Gram altın 2 bin 717 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 513 liradan satılıyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 20 Ağustos 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…
- Gram altın satış fiyatı: 2.717,43 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.513,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 9.018,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 17.890,08 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.984,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 44.862,39 TL
- Ons altın satış fiyatı: 2.502,22 dolar
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