Gram, Çeyrek ve Yarım Altında Günün İlk Rakamları

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 20 Ağustos 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…

Gram altın satış fiyatı : 2.717,43 TL

: 2.717,43 TL Çeyrek altın satış fiyatı : 4.513,00 TL

: 4.513,00 TL Yarım altın satış fiyatı : 9.018,00 TL

: 9.018,00 TL Tam altın satış fiyatı : 17.890,08 TL

: 17.890,08 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı : 17.984,00 TL

: 17.984,00 TL Gremse altın satış fiyatı : 44.862,39 TL

: 44.862,39 TL Ons altın satış fiyatı: 2.502,22 dolar