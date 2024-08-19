İslam Memiş'ten Yatırımcılara 'Altın' Öneri: İşte Haftanın Yıldızı...

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel ekonomi ve siyasi gelişmelerin ışığında yatırımcılara önemli ipuçları vermeye devam ediyor. Memiş, yayımladığı video ve yazılarında borsa, dolar, euro, ons altın, gram altın, gümüş gibi yatırım araçlarına ilişkin açıklama yapıyor.

Memiş, bu hafta merkez bankalarına odaklanılacağını belirterek, piyasalarda bu hafta volatilitenin yüksek olabileceğini ve bu nedenle kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

İslam Memiş TV100'de kaleme aldığı yazısında, gram altın yatırımcısına tavsiyede bulunarak, borsa, döviz, altın, gümüş ve Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Memiş, "Yolu açık olsun" diyerek bu hafta kazandıracak yatırım enstrümanını da duyurdu.

'KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURMAK GEREK'

İşte Memiş'in piyasalara ilişkin değerlendirmesi:

"Bu hafta merkez bankalarına odaklanacağımız bir hafta olacak. Ondan sebep piyasalarda bu hafta volatilite yüksek olabilir. Kısa vadeli işlemlerden uzak durmak gerek.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında Fed tutanakları ve Jackson Hole toplantısı takip edilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Kasım ayına kadar faizlerde bir değişikiğe gitmeyeceğini öngörüyorum. Kasım-Aralık aylarında 250-250 toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yapacağını söyleyebilirim. Para Politikası metni şahin tonda olabilir.

akson Hole toplantısında konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara nasıl bir mesaj vereceği merak ediliyor. Piyasalar Fed’in Eylül ayı itibariyle 2 kez faiz indirim beklentisini fiyatlamaya başladı. Yüzde 59 faiz indirim beklentisi yüzde 75’e yükseldi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirim sinyali vereceğini ancak temkinli konuşacağını tahmin ediyorum.

Bu hafta için takip edeceğim bant aralıkları şöyle:

BİST100 ENDEKSİ

Yüzde -1,61 değer kayıbıyla haftayı 9 bin 821 puan seviyesinden tamamladı. 9 bin 750-10 bin 200 pıan aralığını takip edeceğim. 10 bin puan seviyesinin üzerinde tutunamazsa görünüm negatif. 9 bin 400 puan seviyesiyle alakalı beklentim devam ediyor.

DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL 33,68 lira, euro/TL 37,13 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Pozitif görünüm devam ediyor. Euro, dolara kıyasla parite nedenli daha pozitif ayrışabilir. Bu yıl ki beklentim 1,12 olduğundan 1,10 seviyesinin altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak göreceğim.

EUR/USD PARİTESİ

1,1028 seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 1,0980-1,1120 aralığını takip edeceğim.

ONS ALTIN (XAU/USD)

2 bin 508 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 2 bin 480 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı. 2 bin 517 direnci var. Ancak 2 bin 480 dolar kritik bir seviye. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olmaması çok önemli. Kâr satışlarıyla 2 bin 480 dolara gerileceğini tahmin ediyorum. Bu hafta 2 bin 470-2 bin 517 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli."