Görenler Telefonuna Sarıldı! Ne Arabalı Ne de Motosikletli… Muğla’da Şaşırtan Güvenlik Timi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde atlı jandarma timlerini görenler, hayrete düştü. Plajda güneşlenen turistler at üzerindeki jandarmalarının fotoğraflarını çekti.

Görenler Telefonuna Sarıldı! Ne Arabalı Ne de Motosikletli… Muğla’da Şaşırtan Güvenlik Timi

Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) timleri geçici olarak Muğla’nın Fethiye ilçesinde görevlendirildi. Fethiye'de göreve başlayan Atlı Jandarma Timi, Ölüdeniz Mahallesi'nde güvenliği sağlamak üzere alanı gezdi.

Görenler Telefonuna Sarıldı! Ne Arabalı Ne de Motosikletli… Muğla’da Şaşırtan Güvenlik Timi - Resim : 1

Kayaköy'den Belcekız ve Kumburnu plajlarına kadar uzanan bölgede devriye görevini sürdüren atlı jandarmaları görenler, cep telefonları ile o anların fotoğrafını çekti.

Kaynak: İHA

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