Çorum Belediyesi Duyurdu! Bayramın İlk 2 Günü Ücretsiz! Seferler Birinci Gün 09.00’da Başlayacak

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Çorum Belediyesi vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk otobüsleri bayramın birinci günü saat 09.00’da, ikinci ve üçüncü günlerde ise saat 08.00’de seferlerine başlayacak.

DÖRDÜNCÜ GÜN NORMALE DÖNECEK

Kurban Bayramı’nın birinci ve ikinci gününde toplu taşıma hizmetini ücretsiz sunacak. Bayramın dördüncü gününden itibaren ise toplu taşıma seferleri normal düzenine dönecek.

Kurban Bayramı süresince sadece Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de görevde olacak. Belediye, bayram boyunca şehrin huzur ve düzeni için çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: DHA