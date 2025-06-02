Turizm Cennetinde Patlama! Çukura Düşen Tanker Mahsur Kaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında ana isale hattında meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Patlama sonrasında yoldan geçen bir tanker, çukura düştü.

ÇUKURDA MAHSUR KALDI

Tonlarca su boşa akarken, cadde göle döndü. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede onarım çalışması başlatılırken, tanker ise vinçle çukurdan çıkarıldı. Yol araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

SU KESİNTİSİ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Bodrum, Ramazan ayından bu yana yaşanan su kesintileri nedeniyle gündem olmuştu. Su kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını ileri süren 20 kişi, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü Bodrum Hizmet Binası'na giderek, dilekçe vermişti.

MUSKİ'den yapılan açıklamada, çözüm için içme suyu hatlarında bakım onarım ve yenileme çalışmaları, depo ve depo hatlarında düzenlemelerle ilave su çalışmaları gerçekleştirildiğine dikkat çekilmişti.

Kaynak: DHA