Cumhurbaşkanı'ndan Dikkat Çeken 'Rusya-Ukrayna' Mesajı: 'En Büyük Arzum...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. İç ve dış politikadaki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine ve Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine dair önemli mesajlar verdi.

Muhalefete sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"14-28 Mayıs 2023 seçimleri siyasi hayatımızın dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Milletimiz her iki seçimde de istikbaline dair çok önemli kararlar vermiştir. Milletimiz içeride kavgalı sürekli kriz üretmeye meyyal yapı yerine tercihini Meclis'te Cumhur İttifakı'ndan, Cumhurbaşkanlığı'nda da şahsımızdan yana kullanmıştır. Bugün bir kez daha şahsımı yüzde 52,18 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tercihleri farklı yönde tecelli etse de sandığa giderek demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum.

'MİLLETİMİZİN VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ'

Bugün geriye dönüp baktığımızda hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta yapılan tercihin ne kadar hayati olduğunu daha net görüyoruz. Türkiye'nin derin bir uçurumun kenarından nasıl döndüğü bugün daha iyi anlaşılıyor. Son 2 yılda yaşanan gelişmeleri, tartışmaları, ayrışmaları düşününce bu aziz milletin verilmiş sadakası varmış diyorum. Sadece son 1 haftada şahit olduğumuz meydan muharebesi bile bunu görmek için ziyadesiyle kafidir. Düşünebiliyor musunuz; daha iki yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip video çekerek birbirlerini övgü yağmuruna tutanlar, bakıyorsunuz gırtlak gırtlağa bir kavganın baş aktörleri olarak her gün manşetleri süslüyor. Ülkemizin atlattığı tehlikenin büyüklüğü zamanla daha iyi anlaşılacak."

'TÜRKİYE'NİN HİÇBİR SORUNU ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLDİR'

"Gayemiz ülkemizi kalkındırmak, insanımızın refah seviyesini yükseltmek, demokrasimizi güçlendirmek, milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri birer birer söküp atmaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete, iradeye ve demokratik olgunluğa sahiptir. Terörsüz Türkiye sürecimiz inşallah bunun mihveri ve mihengi olacaktır. Suhuletle geçilen her aşamayla birlikte toplumumuz rahatlamakta, devlet millet kaynaşması daha da artmaktadır. Ne kadar çetrefil olursa olsun Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Meselelerimizi konuşmanın en sağlam zemini şüphesiz siyasettir. 23 yıllık kazanımlar sayesinde demokrasimiz karşılıklı saygı çerçevesinde her türlü sorunu tartışacak, bunlara ortak akılla çözüm bulacak yetkinliğe kavuşmuştur. Bundan kimse kuşku duymuyor. Yıllardır acıdan ve gözyaşından beslenenlerin Türkiye'nin yüklerinde kurtulma ihtimalinin kuvvetlenmesinden endişe etmesi gayet doğaldır. Biz bunlara aldırmadık, aldırmayacağız. Çözüm yerine sorunun parçası olmakta ısrar edenleri milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz."

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul'da Rusya-Ukrayna heyetleri Hakan Bey'in riyasetinde bir araya geldiler. Gerçekten çok çok muhteşem bir buluşma oldu. Ve bu buluşma neticesinde özellikle bundan önce 1000'er esir değişimi olduğu halde bu defa bu esir değişimleri 1000'in üzerine çıktı. 1000'in üzerine çıkmanın ötesinde de bir de bu esir değişiminin dışında gerek Rusya gerek Ukrayna tarafında bazı cesetlerin de birbirlerine de iadesi söz konusu oldu. Bu rakamlar da gerçekten çok büyük. Dışişleri Bakanım ve medya bu rakamları da İstanbul'da yapılan basın açıklamasıyla bunları dünya kamuoyuna açıklıyorlar. Bu da tabii ki İstanbul'daki buluşmaların ne kadar büyük önem ifade ettiğini ortaya koyuyor. Hamdolsun Türkiye bu iş için İstanbul'la bir dönüm noktası oldu.

'EN BÜYÜK ARZUM...'

Her iki taraf için de benim en büyük arzum gerek Sayın Putin'i gerekse Zelenskiy'yi aynı şekilde İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta ve hatta Sayın Trump'ı da yanlarına almak. Eğer kabul buyururlarsa ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul'u adeta bir barış merkezi haline getirelim istiyorum. Bunun girişimlerini de bu son buluşmadan sonra adımını atacağız.

'AİLE YILI' VURGUSU

Konuşmasında 'aile yılı' vurgusu da yapan Cumhurbaşkanı, "Biliyorsunuz 2025 senesini ülkemizde 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Sadece bu yılı değil, önümüzdeki 10 sene aileyi önceleyen politikaları hayata geçireceğiz. Artan tehditler karşısında aile müessesesini güçlendirecek, gençlerimizin yuva kurmalarını kolaylaştıracak, tehlike çanlarının çaldığı nüfus artış hızımızı tekrar olması gereken düzeye çıkaracak adımlar atacağız. Küresel zorbalığa dönüşen cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

'ENERJİ ALANINDA MÜJDELERİMİZ OLACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan, "Sayın Trump'ın dönüm noktası niteliğindeki açıklamaları sonrası Avrupa ülkelerinin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından büyük memnuniyet duyuyoruz. Suriye istikrara ve huzura kavuştukça, inancımız odur ki bundan tüm komşuları, bölgedeki bütün ülkeler kazançlı çıkacaktır. Enerji konusunda çok yakında müjdeli haberlerimiz olacak. Suriye Havayolları yakında Türkiye uçuşlarına başlayacak. AJet şirketimiz Suriye'ye düzenli seferler düzenleyecek" diye konuştu.

'BÖLGEMİZDE ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ'

Türkiye barış diplomasisinin ana merkezlerinden biri haline dönüştüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gayretlerimiz neticesinde Rusya ve Ukrayna heyetleri ülkemizde bir araya geldiler. Dünkü hadiseye rağmen toplantının gerçekleşmesi başlı başına önemli bir başarıdır. Türkiye'nin tavrı savaşın ilk gününden beri bellidir. Biz bölgemizde çatışma, kavga, savaş ve zulüm görmek asla istemiyoruz. Barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Her iki tarafın da kabul edeceği, sürdürebilir bir barışın tesisi için samimi bir çaba içindeyiz. Türkiye hakkaniyetli tutumuyla herkesin güvenini kazanmış bir ülkedir. Türkiye sözü, duruşu, tavrı çok yakından takip edilen bir devlettir."

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Rakiplerimiz dahil birçok ülke Türkiye'nin artan etkinliğinden övgüyle bahsederken, CHP eski genel başkanının ülkemize yönelik 'vassal' benzetmesi son derece çirkin, hakaretamiz bir yaklaşımdır. Türkiye'yi kimi güçlerin vekil aktörü olarak tanımlaması ise bu zatın kendi ülkesine dair bir türlü düzelmeyen çarpık bakış açısının yeni bir tezahürüdür. Türkiye kimsenin vassalı da vekil aktörü de değildir. Türkiye CHP eski genel başkanının iddia ettiği gibi vassallığa doğru değil, her alanda tam bağımsızlığa doğru hızla yol almaktadır. 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde Batı başkentlerinde kapı kapı dolaşan, hatta ekonomist ithal etmekle övünen yine kendisinden başka birisi değildir. Gördüğümüz kadarıyla köşe yazarlığı da tıpkı siyasetçiliği gibi pek parlak ilerlemiyor. Hazır bol bol vakti varken kimsenin itibar etmediği marjinal tezlere kalemşörlük yapmak yerine kendisini biraz geliştirmesini tavsiye ediyorum.

'TARİHİ FIRSAT PENCERESİ AÇILDI'

Biz bunlar gibi küçük hesapların değil, büyük hedeflerin peşindeyiz. Sadece diplomasi değil, ulaştırmadan tarıma eğitimden sağlığa ekonomiden ticarete hemen her alanda başarı tablomuza yeni yıldızlar eklemenin derdindeyiz. Türkiye'nin önünde Allah'ın izniyle tarihi fırsat penceresi açılmıştır. Olumsuz düşünmek, karamsarlığa kapılmak, sabah akşam korku yayan felaket tellallarına kulak asmak için hiçbir sebep yoktur. Türkiye emin ve ehil kadroların riyasetinde güvendedir."

EKONOMİDE BÜYÜME

Ekonomi alanına ilişkin açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı Mayıs ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolara ulaştığını belirtti. Erdoğan bu rakamla Cumhuriyet tarihinin Mayıs ayı ihracat rekorunun kırıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın ilk beş ayında ise ihracatın yüzde 3,5 artarak 111 milyar dolara çıktığını açıkladı.

4 Haziran’a kadar 15,9 milyon emekliye toplam 57,4 milyar TL ödeme yapılacağını açıklayan Erdoğan, yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında da 1 milyon 350 bin vatandaşa 6,3 milyar TL ödeme gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Kaynak: Haber Merkezi