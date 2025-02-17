GÖKSUR İlk Su Üstü Atışında Başarılı Oldu

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından ortaklaşa geliştirilen, yerli nokta hava savunma sistemi olan GÖKSUR, su üstünden ilk atışını yaptı.

Atışın ardından ASELSAN’dan yapılan sosyal medya paylaşımında, Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe’nin denizlerdeki kritik unsurlarından ASELSAN’ın nokta hava savunma sistemi GÖKSUR, Mavi Vatanı, gemisavar ve seyir füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopter tehditlerine karşı savunacağı bildirildi.

DENİZ KUVVETLERİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GELİŞTİRİLDİ

GÖKSUR’un atışlı testi TCG BEYKOZ’dan Sinop açıklarında başarıyla tamamlandı. GÖKSUR güdümlü mermisi BOZDOĞAN füzesinin yüksek performanslı yeteneklerinin yanı sıra çift yönlü veri bağı haberleşmesi sayesinde deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmişti.

GÖKSUR, 360 derece tehdit imha kabiliyeti, yeni nesil kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı güdümlü mermi, satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik, çoklu angajman kabiliyeti, yapay zeka destekli atış kontrol sistemi, modüler mimari tasarımı sayesinde farklı boyutlardaki platformlara entegrasyon kolaylığı, müstakilen ve/veya platformun savaş yönetim sistemine entegre çalışabilme kabiliyeti, veri bağı ile uplink/downlink ara safha güdüm gibi yetenekleriyle kendinden söz ettiriyor.

Kaynak: AA