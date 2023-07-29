Göç İdaresi'nden İstanbul'da yaşayan Suriyelilere uyarı!

İçişleri Bakanlı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılara ilişkin uyarı yayımladı.

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Göç İdaresi'nden İstanbul'da yaşayan Suriyelilere uyarı!

İçişleri Bakanlı Göç İdaresi Başkanlığı İstanbul’da ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıt oldukları illere dönmeleri hakkında bir yazılı açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, Suriye uyruklu kişilerin kayıt oldukları illere 24 Eylül’e kadar dönmeleri gerektiği açıklanırken, şu ifadelere yer verildi:

"“İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen halihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir. Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara, 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecektir. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verilecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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