Gizli Tanık Sertçelik İfadesini Değiştirdi: 'Siyasetçilerle İlgili Gizli Bilgilere Sahibim'

Ayhan Bora Kaplan’la ilgili davanın sanığı ve gizli tanığı olan, Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik, ifadesini değiştirdi. Macaristan Başkent Mahkemesi kararında yer alan bilgilere göre Sertçelik ifadesinde, yakalanmasından önce yayınladığı videolarda “emniyet mensupları tarafından bazı isimleri vermesi için zorlandığı” şeklindeki iddialarının tam tersi yönde ifade verdi.

'GİZLİ BİLGİLERE SAHİBİM'

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Sertçelik ifadesinde, “İç siyasette rol alan birden fazla kişiyi etkileyecek gizli bilgilere sahip olduğunu" öne sürdü. Geçen Kasım ayında ayağında elektronik kelepçe bulunmasına karşın hakkındaki ev hapsi kararını ihlal ederek yemek yemeye gittiği restoranda ayaklarından vurulmasının da “suikast girişimi olduğunu” iddia eden Sertçelik, “Kendisine koruma statüsü sözü verilmesine karşın, güvenlik korumasının kendisine karşı Kasım 2023'te gerçekleşen suikast girişiminden koruyamadığını” öne sürdü. Sertçelik, “bu nedenle ülkeden kaçtığını ve saklandığını, iade edilmek istemediğini" söyledi.

HAYATININ TEHLİKE ALTINDA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Budapeşte Mahkemesinin evrakına göre Sertçelik, sahip olduğu gizli bilgiler nedeniyle “hayatının tehlike altında olduğunu” iddia etti. Mahkeme bu nedenlerle Türkiye’den “geçici olarak tutuklanan Sertçelik’in iade taleplerindeki suçlamalar ve alabileceği cezaların süresi, hakkındaki suçlamalara ilişkin dava açılıp açılmadığı, gizli tanık statüsündeyken suikast girişimine uğrayıp uğramadığı, ne zaman hangi koşullarla tahliye olabileceği gibi bilgilerin detaylandırılmasını” talep etti.

MACARİSTAN GARANTİ İSTEDİ

“Adli sürece ilişkin hakkını teslim eden işlem kuralları ve garantilerin mevcut bulunması için tutuklamasının nasıl yapıldığına dair” de detaylı bilgi talep eden Budapeşte Mahkemesi, “sanığın iadesi durumunda işkence görmeyeceği, insanlık dışı ve aşağılayıcı davranışlara maruz kalmayacağına ilişkin de garanti istedi. Mahkeme, cevap verilmemesi durumunda Sertçelik’in yasalar gereği tahliye edileceğini bildirdi.

'KENDİ KUSURLU EYLEMİ NEDENİYLE...'

Macaristan’ın bu talebine, Kaplan davasına bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi 25 Haziran tarihinde Adalet Bakanlığı üzerinden cevap verdi. Sanığın “verdiği bilgiler nedeniyle koruma statüsüne alındığını ancak kendi kusurlu eylemi ile koruma tedbirlerini ihlal ettiği için hakkındaki koruma kararının kaldırıldığını” bildiren Mahkeme, Türkiye’nin AİHS’e taraf olduğunu anımsatarak, herkesin adil yargılanma hakkında sahip olduğunu bildirdi. Temel hakların Anayasa seviyesinde güvence altına alındığını bildiren Mahkeme, Sertçelik’in alabileceği cezalar ve hapiste geçirebileceği sürelere ilişkin bilgileri aktardı.

'SUİKASTA İLİŞKİN DELİL YOK'

Sertçelik’in suikast iddiasına ilişkin olayın detayları da Mahkeme’nin yanıtında ayrıntılı biçimde yer aldı. Cevap yazısında, yaşananlar şöyle anlatıldı: “Sanığın suikasta uğradığını iddia ettiği Kasım 2023'te meydana gelen olay nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülmüştür. Bu soruşturmada sanığın, sanığın arkadaşlarının ve olay yerinde bulunan diğer şahısların ifadeleri alınmıştır. Dosya kapsamındaki bilgilere göre sanık silahla yaralandığı 20 Kasım 2023 tarihinde tanık koruma programında olmasına rağmen kendisini koruyan güvenlik görevlilerine haber vermeden konutunu terk ederek arkadaşlarıyla buluşmuştur.

Arkadaşlarıyla birlikte sabah saat 05.00 sıralarında bir restorana gitmişlerdir. Sanık Serdar'ın arkadaşları restoranda başka şahıslarla tartışmışlardır. Bu tartışma nedeniyle sanığın arkadaşlarına silahla ateş edilmiştir. Sanığın arkadaşlarına silahla ateş edildiği için sanığın arkadaşları ve restoranda bulunan diğer müşteriler yaralanmıştır. Bu şahıslarla birlikte olay yerinde bulunması nedeniyle sanık da yaralanmıştır. Dosyada silahlı saldırının özelikle sanığa yönelik olduğuna dair delil elde edilmemiştir. Elde edilen delillere göre sanık sadece olay yerinde bulunması nedeniyle yaralanmıştır. Yani sanığın ileri sürdüğü gibi saldırının kendisine yönelik suikast olduğuna dair bir delil yoktur. Ayrıca sanık diğer şahısların tamamı hayati tehlike geçirmeyecek şekilde ayaklarından yaralanmışlardır. Bu husus da olayın aslında kasten öldürmeye yönelik olmadığına işaret etmektedir. Sanığın suikast iddiası bu yönüyle de gerçeği yansıtmamaktadır.”

Mahkemenin cevabi yazısına ayrıca Sertçelik’in vurulmasına ilişkin dosyadaki ifadeler de eklendi. Macaristan Başkent Mahkemesi’nin sorularını yanıtlayan Mahkeme, Sertçelik’in iadesini istedi. Öte yandan Sertçelik hakkında 6 Temmuz’a kadar verilen geçici tutuklama kararının uzatılıp uzatılmadığı, iade talebine ilişkin yanıtın ne olduğuna dair Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasına henüz bir belgenin girmediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan davasının en önemli sanıklarından biri olan Sertçelik’in, hakkındaki ev hapsi kararı ve ayağında elektronik kelepçe bulunmasına karşın yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Sertçelik, firarından sonra yaptığı videolu paylaşımlarda, Kaplan dosyasında üst düzey yargı ve emniyet mensuplarının adının geçtiği M-7 kodlu gizli tanığın kendisi olduğunu açıklamıştı. Kaplan operasyonunu gerçekleştiren Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircanile yaptığı görüşmelerin bir kısmını paylaşan Sertçelik, ifadesine TBMM Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mücahit Aslan, yine eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sadık Soylu gibi isimleri eklemesi için baskıya uğradığını öne sürerek “darbe” iddiasında bulunmuştu. Sertçelik'in bu açıklamaları sonrası aralarında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın da bulunduğu polisler önce açığa alınmış, daha sonra da tutuklanmıştı.