Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'in 'Serdar Sertçelik' İfadesi Ortaya Çıktı: Topu Polislere Attı

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in İçişleri Bakanlığının başlattığı idari soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişlerine verdiği ifade ortaya çıktı. Dinç’in ifadesinde Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'i yurt dışına kaçırmak ve ifadesini yönlendirmekle suçlanan polislerle ilgili detaylar dikkat çekti.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, 5 Mayıs 2024 tarihli ifadede Engin Dinç, Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in ifadesinin zorla alındığına ilişkin bilgisinin olmadığını savunarak, "Bunun bir iftira olduğunu düşünüyorum. Organize suç örgütünün şantaj ve tehditleri karşısında böyle bir iftirada bulunduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sertçelik’in o dönem Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Şevket Demircan ile internette yayımlanan ses kaydını ise görüşmenin internette yayımlandığı gün haberinin olduğunu belirten Dinç, kaydı sosyal medyadan dinlediğini söyleyerek şunları kaydetti:

"İlgili arkadaş olan Şevket Demircan'a bunu sorduğum zaman kendisi bana 'müdürüm mahkeme başkanı bana bu tanık bizim için önemli, bu tanık mahkemede ifade vermesini sağlamaya yönelik birkaç telefon görüşmesi yaptım. Muhtemelen Serdar Sertçelik telefon görüşmesini kaydetmiş' dedi. Bu konunun mahkeme başkanının talebi doğrultusunda Şevket Demircan tarafından yapıldığını biliyorum. Benim görüşün diye bir talimatım olmadı. Görüşmelerin zamanı ve içeriği hakkında tarafıma herhangi bir bilgi verilmedi. Sadece Türkiye'ye getirilmesi için ikna faaliyetlerinin devam ettiği söylendi. Serdar Sertçelik'in duruşmaya getirilmesi için çaba gösterdiler. Bu görüşmelerin asıl amacının da bu olduğunun ancak tüm telefon görüşmelerinin içeriğinin dinlendiği zaman anlaşılacağını düşünüyorum."

Dinç, görüşme kayıtlarını dinlediğini hatırlatarak, "Sonradan kayıtları dinlediğimde görüşmeyi yapan personelimizin bazı gereksiz diyaloglara girdiğini gördüm. Gerekli dikkat ve özeni göstermediğini fark ettim" ifadelerini kullandı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin bunda bir kastının olduğunu veya bu işin karşılığında herhangi bir menfaat elde etmiş olabileceklerini düşünmediğini de sözlerine ekledi.

TANIK KORUMA MÜDÜRÜ SERDAR SERTÇELİK İLE İLGİLİ SÜRECİ ANLATTI

Tanık Koruma Şube Müdür Vekili Engin Aydın ise ifadesinde Organize Şube Müdürlüğü personelini suçladı. Aydın ifadesinde, "Tanık koruma kapsamında sizlere anlatıp almış olduğum tedbirleri hem adli hem de idari olarak Ayhan Bora Kaplan suç örgütü dosyası kapsamında iş ve işlemlerini yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü sıralı amirleri ve memurları bu hassasiyetle bütün etki edebilecek rol modellerini iyi analiz ederek gereğini yapabilselerdi bu aşamaya gelinmezdi" dedi.

DAVA 18 TEMMUZ’DA

Suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan’la ilgili davada sanık ve gizli tanık olan Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin davanın görülmesine 18 Temmuz’da başlanacak.

Davanın iddianamesinde, dönemin Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile sivil sanıklar Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik yargılanacak.

Davanın tutuklu sanıkları Murat Çelik, Şevket Demircan, Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz ve Gökhan Karaca hakkında, görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, suçluyu kayırma ve tanığı etkilemeye teşebbüs suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kerem Gökay Öner’in ise “tanığı etkilemeye teşebbüs” suçları hariç buna benzer suçlamalar yöneltiliyor.