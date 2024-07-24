Eski AKP'li Belediyeden Sosyal Medya Fişlemesi! Personele ‘Beğeni-Retweet’ Raporu Tutmuşlar

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’ne geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin AKP yönetiminde olduğu dönemde, eski başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün daire başkanlarının sosyal medya için rapor tuttuğu ortaya çıktı. Daire Başkanlarının belediye başkanı ve Büyükşehir Belediyesi'ne ne kadar beğeni ve retweet yaptıklarının kayıt altına alındığı öğrenildi.

Eski AKP'li Belediyeden Sosyal Medya Fişlemesi! Personele ‘Beğeni-Retweet’ Raporu Tutmuşlar

Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk 100 gününü değerlendirdi. Gülpınar, AKP'li Başkan Zeynel Abidin Beyazgül döneminde daire başkanlarının ne kadar beğeni ve retweet yaptığının çetelesinin tutulduğunu söyledi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; Gülpınar, "Bir arkadaşımızın dolabında bu dosyayı bulduk, 'Nisan 2021 Sayın Başkan ve Büyükşehir Belediyesi RT Beğeni Raporu Daire Başkanları' isimli dosya" diyerek, şunları söyledi:

"Daire başkanlarının çetelesi tutulmuş. Hangi daire başkanı kaç beğeni yapmış, kaç retweet yapmış, raporu tutulmuş. Ben inanmıyorum Zeynel Bey'in böyle bir talimat verdiğine. Benim tanıdığım, bildiğim Zeynel Bey böyle bir talimatı vermez. Bunu bir işgüzar yaptı; belki Zeynel Bey'e yaranmak için, belki gözüne girmek için. Ben bu adamı niye savunayım ki? Zeynel Bey talimat verdiyse facia ama kesinlikle inanıyorum, bu bir işgüzarın işi. Demek ki sizden habersiz de birileri bir şeyler yapabiliyor, her şeyi sahiplenmeye gerek yok."

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