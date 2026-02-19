Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Yoğun Bakıma Alındı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi kalp krizi şüphesiyle gittiği hastanede anjiyo oldu. Köse’nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Yoğun Bakıma Alındı
Yaşanan olayın ardından Fuat Köse’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim; bugün öğle saatlerinden sonra kalp krizi şüphesiyle gittiğim özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, başka bir özel hastaneye sevk edildim ve anjiyo işlemi gerçekleşti. Anjiyo işlemi sırasında stent takıldı, şu an tedbir amaçlı yoğun bakımdayım. Genel sağlık durumum iyi, merak eden herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu süreçte yanımda olan, arayan, mesaj atan tüm dostlarıma; dualarını eksik etmeyen kıymetli Giresun halkına ve emeği geçen değerli doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. En kısa sürede yeniden çalışma arkadaşlarımla birlikte Giresun’umuza hizmet etmek için sahalarda olacağım. Hepinize hayırlı iftarlar, iyi dileklerinizi eksik etmeyin" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Giresun
