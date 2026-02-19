İlk İftar Şehit Aileleriyle… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çarpıcı Açıklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan'ın ilk iftarında Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şehitlerimizin aziz emanetleri olan siz kıymetli ailelerimize Rabbimden sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Bizim inancımıza göre nübüvvetten sonra en yüce makam şehadettir. Vatanı, milleti, inancı ve istikbali uğruna canını feda etmek; fedakârlığın ve kahramanlığın en ulvî mertebesidir.

Şehitlik makamı, Hakk’ın katında ne kadar yüce ise geride kalanların sabır ve metanetle dimdik durması da o derece kıymetlidir. Şehit ailelerimizin bu yüksek hassasiyeti her daim gözettiğine, vakarını ve asaletini muhafaza ettiğine bizler yakinen şahidiz.

Millet olarak sizlerin her zaman yanında olmaya, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Milletimiz, bin yıldır üzerinde yaşadığı bu toprakları ebedî vatan kılmak için çok çetin imtihanlardan geçti. Haçlı Seferleri’ne maruz kaldık, Moğol İstilası’nı yaşadık, işgal teşebbüsleriyle karşı karşıya kaldık. Nice şehirlerimiz talan edildi; kasabalarımız, köylerimiz defalarca yakıldı, yıkıldı, harap edildi. Ama ne yaptılarsa bizi bu topraklardan söküp atamadılar.

Günde beş vakit semaya yükselen ezan-ı Muhammedi’yi susturamadılar. Gönderde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızı indiremediler. Devletimizi işgal, milletimizi esir edemediler.

Bugün bir kez daha gururla ifade etmek isterim ki; can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik. Fakat tarihimizin hiçbir döneminde istiklalimizden taviz vermedik. Karşılaştığımız her badireden, şehitlerimizin ilhamıyla; Malazgirt Meydan Muharebesi’nin ruhuyla, Çanakkale Savaşları’nın ruhuyla kurtulduk. Kurtuluş Savaşı’nda yedi düvele karşı bu ruhla galip geldik. Kıbrıs Barış Harekâtı’nda akan kanı bu ruhla durdurduk. 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesinde destan yazdık.

‘EMANETE GÖLGE DÜŞÜRMEMENİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ’

Burada şu hususu özellikle hatırlatmak isterim: Şehitlerimizin hayatları pahasına bizlere emanet ettiği değerler; vatandır, ezandır, bayraktır, bağımsızlıktır ve milletimizin hak ve hukukunu korumaktır. Biz de 23 yıldır bu emanetlere sahip çıkmanın, bu emanetlere gölge düşürmemenin mücadelesini veriyoruz.

Bugün dünya siyaseti yeniden şekilleniyor. Yakın çevremizde ciddi krizler, çatışmalar ve gerilimler yaşanıyor. Yıllarca bize ahlak ve demokrasi dersi veren; hak, hukuk ve özgürlük kavramlarını kendi çıkarları doğrultusunda bir araç olarak kullanan aktörlerin gerçek yüzleri birer birer ortaya çıkıyor. “Medeniyet” diye takdim ettiklerinin aslında ne kadar sorunlu bir anlayışa dayandığını hep birlikte görüyoruz.

Devletimiz, tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde bu zorlu süreçleri hamdolsun başarıyla yönetmektedir; milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, kendi güvenliği söz konusu olduğunda yalnızca sınırları içinde değil, sınırlarının ötesinde de gerekli her adımı atmaktadır. Nerede bir tehdit ve tehlike varsa, kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hâle getiriyoruz. Kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin başarılı operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık.

‘SAVUNMA SANAYİİ'NDE 23 YILDA GELDİĞİMİZ NOKTA ORTADA’

Savunma sanayiinde 23 yılda ulaştığımız seviye ortadadır. Bir zamanlar yüzde 80 oranında yurt dışına bağımlı olduğumuz bu alanda bugün yüzde 80 yerlilik oranına ulaşmış bulunuyoruz. İHA’larımız, SİHA’larımız, füzelerimiz, roketlerimiz, gemilerimiz, helikopterlerimiz ve tanklarımızla pek çok alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. İnşallah yarın savaş uçaklarımız ve uçak gemilerimiz de bu tabloya eklenecek. Cenab-ı Allah’a hamdolsun; azmettik, çalıştık, kendimize güvendik ve 23 yılda bu noktaya ulaştık.

Sahada elde ettiğimiz tüm bu kazanımları kalıcı hâle getirmek istiyoruz. Bundan 16 ay önce başlattığımız “Terörsüz Türkiye” çalışmalarında kısa sürede önemli mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi azalma sağlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyonumuz da yürüttüğü çalışmaları dün itibarıyla tamamladı.

SURİYE'DE ENTEGRASYON SÜRECİ HAKKINDA

Bu gelişmeler yaşanırken komşumuz Suriye’de de olumlu adımlar atılıyor. Suriye’nin kuzeyindeki meselenin kan dökülmeden çözülmesi yönünde geçtiğimiz ay mutabakata varıldı ve tam entegrasyona giden süreç başlamış oldu. Büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu şekilde yürüttüğümüz bu çalışmaları inşallah kazasız belasız neticelendireceğiz.

Başta şehit yakınlarımız olmak üzere 86 milyonun emanetini taşıdığımızın bilinciyle son derece dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye’yi ebediyen kurtarmakta kararlıyız. Bunu da 23 yıldır olduğu gibi; şehitlerimizin uğruna can verdiği emanetlere leke sürdürmeden, o kahramanların aziz hatırasını incitmeden, şühedanın kemiklerini sızlatmadan başarmayı hedefliyoruz.

‘ŞEHİT YAKINLARIMIZI RAHATSIZ EDECEK HİÇBİR GİRİŞİME MÜSAMAHAMIZ YOK’

Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir söz, tavır, girişim veya eyleme müsamahamız yoktur, olamaz. Çözümsüzlükten beslenenler, gerilim ve çatışmadan medet umanlar, Türkiye’nin ayağındaki kanlı prangadan kurtulmasını istemeyenler niyetimizi görmese de sizler samimiyetimizi biliyorsunuz.

Allah’ın izniyle bu oyunlara gelmeyeceğiz. Uyanık olacak, aramıza nifak sokmaya çalışanlara asla prim vermeyeceğiz.

Değerli kardeşlerim, şunu lütfen hiçbir zaman unutmayınız: Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi koruduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.

Sizler için, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için son 23 yılda daha önce gündemde dahi olmayan pek çok hizmeti, imkânı, hakkı ve kolaylığı hayata geçirdik. İlave istihdam hakkından bağlanan aylıklara; gazilerimize sağlanan bakım desteğinden araç alımında ÖTV muafiyetine; evlatlarımızın özel eğitim kurumlarından ücretsiz yararlanmasından fatura ve seyahat indirimlerine kadar çok geniş bir yelpazede şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olduk.

Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her an yanında olmaya gayret eden tüm bakanlıklarımızı ve kurumlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da sizleri asla yalnız bırakmayacak, her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.

Bu duygularla mübarek Ramazan-ı Şerif’inizi bir kez daha tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

