Bakan Fidan’dan Gazze Barış Kurulu'nda Kritik Mesaj: Asker Göndermeye Hazırız

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu’nun ilk oturumunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin, Gazze’de kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’ne destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan Fidan, Ankara’nın sahada sorumluluk almaya açık olduğunun altını çizdi.

'ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ'NE ASKER GÖNDERMEYE HAZIRIZ'

Toplantıda konuşan Bakan Fidan, Türkiye’nin yalnızca askeri değil, kurumsal ve insani alanlarda da katkı sunabileceğini ifade etti. Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Gazze'nin güvenliği, istikrarı ve toparlanması konusunda tam kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız. Sayın Başkan, Türkiye, barışın sağlanması ve kalıcı hale getirilmesi yönündeki çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Bu barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı ve bu hedefe ulaşmak için çalışalım."

GAZZE’YE KATKI AÇIKLAMALARI

Gazze’nin istikrarına yönelik uluslararası çabalara Asya’dan da destek mesajları geldi. Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ülkesinin Gazze’ye 8 bin veya daha fazla askerle katkı sağlamayı değerlendirdiğini açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise Kazakistan’ın, sağlık birimlerini de içerecek şekilde askeri unsurlar konuşlandırmaya hazır olduğunu belirtti. Tokayev’in açıklaması, bölgeye yönelik çok boyutlu destek arayışlarının sürdüğüne işaret etti.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR MESAJI

Gazze Barış Kurulu’nun Washington’da düzenlenen ilk toplantısında ABD’den Türkiye’ye yönelik dikkat çekici bir mesaj verildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Türkiye’nin barış sürecindeki rolüne vurgu yaparak teşekkürlerini iletti.

WASHİNGTON’DAKİ ZİRVEDE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD Başkanı Trump’ın başkanlığında Washington’daki Barış Enstitüsü’nde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye’yi temsilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Oturumda Türkiye, Katar ve Mısır’ın arabuluculuk çabaları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

WİTKOFF’TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Toplantıda söz alan Witkoff, sürece katkı sunan ülkeler arasındaki koordinasyona dikkat çekti. Konuşmasında, "Bu sürece aracılık eden ülkeler, Katar, Mısır ve Türkiye devlet başkanları arasında harika bir işbirliği oldu. Hakan Fidan, sen harika bir insansın, Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle” ifadelerini kullandı.

ABD, Türkiye, Mısır ve Katar arasındaki işbirliğinin Gazze’de yürütülen diplomatik sürece ivme kazandırdığını belirten Witkoff, üç ülkenin liderlerine ayrı ayrı teşekkür etti. Bu açıklamalar, çok taraflı diplomasi zemininde Türkiye’nin rolünün altını çizen mesajlar olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA